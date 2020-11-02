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（法新社香港2日電） 美國和歐洲染疫人數持續增加，但市場目前焦點放在美國即將舉行的總統大選，經過上周全球股市的沈重賣壓後，亞股今天漲多跌少。

全球股市從3月低點上漲好幾個月後，漲勢於10月戛然而止，主因確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數飆升，迫使歐洲各國政府再度實施嚴格的防疫封鎖措施，使暫時性經濟反彈陷入混亂，重創油價。

英國首相強生（Boris Johnson）上周末表示，為了防控第2波疫情，將關閉商店；法國、葡萄牙、奧地利、希臘和愛爾蘭也採取類似措施。德國、西班牙和義大利也實施嚴格的防疫限制措施。

這些舉措讓人擔心許多企業可能會倒閉，為娛樂業和餐旅業遊說的英國夜間產業協會（Night Time Industries Association）執行長基爾（Michael Kill）表示，各大企業面臨「金融末日」。

美國各地疫情猖獗，上周染疫人數創紀錄，進一步打擊美國總統川普連任的希望。

儘管川普的全國和搖擺州民調持續落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），但川普2016年意外當選的結果讓市場如坐針氈，也有人擔心若選舉結果接近恐引發爭議。

東京股市勁揚1.39%，香港股市上揚1.46%，首爾股市揚升1.46%，新加坡股市上漲0.80%，曼谷股市揚升0.60%，雪梨股市上揚0.40%，台北股市小漲0.36%，上海股市微漲0.02%。

雅加達股市下跌0.26%，威靈頓股市下挫0.11%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

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