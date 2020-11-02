印加古城馬丘比丘 重新開放觀光

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（法新社秘魯馬丘比丘1日電） 秘魯觀光勝地、有「天空之城」之稱的印加古城馬丘比丘（Machu Picchu），在幾近8個月的防疫封鎖後，今天在古老的儀式下重新開放。

不過為了安全理由，目前每天僅開放675名遊客參觀，只佔2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情前參訪人數的3成。

今天傍晚，在毛毛細雨與多彩燈光下，當局舉行了印加儀式，為古城遺跡得以重新開放感謝諸神。

法新社團隊搭上今天上午第一班觀光列車，從古老印加村落奧揚泰坦博（Ollantaytambo）出發，沿着烏魯班巴河（Urubamba River）行駛，在90分鐘後抵達最靠近古城的馬丘比丘鎮（Machu Picchu Pueblo）。

秘魯外貿與觀光部長巴里沃斯（Rocio Barrios）告訴法新社，向全世界重新開放馬丘比丘，顯示「我們秘魯人堅韌不拔」。

馬丘比丘在克丘亞語（Quechua）的意思是「古老的山」，它是印加帝國最不朽的傳奇。在西班牙人16世紀征服此地之前，印加帝國統治南美洲西部大片土地長達100年。

印加聚落廢墟被遺棄在荒煙蔓草中，直到1911年由美國探險家賓漢（Hiram Bingham）發現。馬丘比丘在1983年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。

© 2020 AFP