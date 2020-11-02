將替拜登站台 女神卡卡意外與川普陣營推特大戰

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（法新社華盛頓1日電） 音樂巨星女神卡卡（Lady Gaga）今天意外與美國總統川普競選連任團隊起衝突，因為川普陣營指控女神卡卡反對以水力壓裂（fracking）方式開採頁岩油。

民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）宣布，今天晚間於賓州匹茲堡（Pittsburgh）舉行的開車入場造勢大會將找來女神卡卡同台。川普團隊立刻對此做出回應，抨擊兩人同框。賓州是11月3日總統選舉攸關勝負的關鍵搖擺州之一。

川普陣營公關主任墨托（Tim Murtaugh）在推特（Twitter）上發表聲明：「沒有什麼比找反水力壓裂採油法（anti-fracking）行動主義者女神卡卡來造勢，更能凸顯出拜登對賓州被遺忘的勞動男女的鄙視。」

墨托表示：「這股想替他黯淡的競選人身分激起一些熱情的絕望努力，看在賓州60萬水力壓裂業工作者眼中格外刺眼。」他還說，拜登「一再對左翼分子承諾」，一但他就任，就會終結水力壓裂採油法。

水力壓裂法是一種向地下岩層注入水、砂及化學物質，使岩層產生裂縫釋出油氣的技術，美國就是靠着這種技術，到了2014年成為全球最大石油和天然氣生產國。

但水力壓裂法的代價高昂，鑽探過程會引發地震，研究也發現過程中釋放的氣體和水污染會引發各種的健康問題。甲烷從鑽井外溢，成為高效溫室氣體時，也會導致全球暖化。

拜登傾向禁止在公共土地上進行新的水力壓裂採油法，慢慢讓美國轉而使用再生能源，但他也曾表示，不會徹底淘汰水力壓裂採油法。

女神卡卡今天反擊墨托，推文寫道：「嘿提姆（墨托）嘿川普，很高興我可以免費寄居在你們的腦子裡。」推文還附上拜登與競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）的競選標籤（#BidenHarris）。

女神卡卡貼出墨托聲明的截圖，用「哈哈大笑」（LOL）和「投給拜登」的動畫貼圖裝飾，還反問「什麼是水力壓裂法？」。

墨托感謝女神卡卡將他的聲明分享給她8200萬粉絲，表示希望「賓州有很多人能看到」這則聲明。

不過，下方留言都力挺女神卡卡，粉絲開玩笑要她「結束他」和「把他變成皇後」。

墨托隨後推文表示「我現在得到你們的注意了」，還要大家用Google查詢「女神卡卡水力壓裂法」。

但許多網友仍不為所動，一名推特用戶開玩笑說：「是的，我想到卡卡時，第一個就想到她對水力壓裂法的觀點。」

另一人寫道：「這就是葛萊美獎（Grammy Award）得主、反水力壓裂法的行動主義者女神卡卡。」

距離總統大選只剩2天，根據「真清晰政治」（RealClearPolitics）調查，拜登目前在賓州平均領先川普4.3個百分點。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP