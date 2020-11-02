川粉車隊包圍拜登競選巴士 川普喊贊、FBI要查

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（法新社華盛頓1日電） 美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）一輛競選巴士日前在德州公路上遭總統川普支持者騷擾，拜登今天對此表達譴責。聯邦調查局（FBI）證實正在調查此事。

車身上貼有拜登與競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）字樣的競選巴士日前在德州遭大批插有川普旗幟的皮卡車和休旅車包圍，被迫減緩行進速度。

民主黨官員表示這輛載着德州議會候選人戴維斯（Wendy Davis）的競選巴士旅程被迫喊卡，以「安全考量」為由取消2場已安排好的活動和1場記者會。

川普本人昨天深夜轉推這支影片，還說「我愛德州！」。

拜登在費城向支持者表示：「我們從來沒見過這種事情，至少我們未曾有過一位認為這是好事的總統。」

他還補充表示，川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）做了一支影片，鼓勵川粉「繼續做」，並要支持者找出拜登競選搭檔賀錦麗，用同樣方式迎接她。

拜登說：「各位，我們不是這種人，我們比他們好多了。」

FBI聖安東尼奧辦公室今天向法新社表示正在調查這起發生在德州的事件，但拒絕做出進一步評論。

傳出這批民主黨車隊中一輛休旅車遭到擦撞，不過並未傳出人員受傷，也不清楚涉事的任何人是否持有武器。

這起事件傳出之際，美國社會正瀰漫高度緊張氛圍，各界擔心出現選民壓迫或恐嚇行為，及選後暴力事件。

川普今天在密西根州造勢會場上明確地對支持者包圍對手車輛行為給予肯定，說這些德州抗議民眾只是在試着「保護」這輛拜登競選巴士。

他表示，「你看見我們的人昨天在保護這輛巴士」，還說這些川粉人數「數以百計」。

與此同時，推特上也出現多則貼文，顯示新澤西州花園州大道（Garden State Parkway）今天下午車流嚴重回堵景象，據說也是由支持川普的駕駛所為。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP