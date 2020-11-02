涉貪被判17年徒刑 韓國前總統李明博再度入獄

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（法新社首爾2日電） 韓國最高法院上周維持前總統李明博貪污受賄案的二審判決，判處李明博17年有期徒刑，李明博今天再度入獄。

李明博自2月25日獲暫停執行拘留，時隔251天再被收監。但他在看守所被羈押約1年可折抵刑期，之後只需服刑16年。

李明博今天下午乘坐一輛黑色汽車，離開首爾江南區論峴洞的住宅，沿途經過大批記者和前幕僚，但李明博並未發言，也無法從黑色車窗看到他。

現場景象反映韓國政治的兩極化。一名李明博的支持者高舉「李總統救了經濟，提升國家形象」的標語，還有一些人握拳向他行禮。幾步之外警方封鎖線的另一側則站着一名男子，要求李明博「向人民道歉」。

李明博先抵達首爾中央地方檢察廳接受檢方傳喚，經確認身份等程序後，再乘坐檢方提供的車輛，轉往首爾東區看守所正式服刑。

李明博再度入獄，代表韓國4名在世前總統不是正身陷大牢，就是已服完刑期。這種現象經常是因為繼任的政壇對手展開調查。

韓國最高法院上周維持李明博盜用公款252億韓元（新台幣約6億4000萬元）、收受賄賂94億韓元有罪的判決，判處他17年徒刑。

李明博2018年底首次被定罪，原本刑期為15年，在他服刑近一年後，上訴法院加重刑期，但同意他向最高法院上訴期間得以交保。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP