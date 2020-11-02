紐西蘭總理阿爾登：新內閣多元 都是一時之選

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（法新社威靈頓2日電） 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天公布她稱之為「非常多元」的內閣名單，包括第一位公開出櫃的副總理，以及首位女性原住民外交部長。

阿爾登這位中間偏左派領袖在國會選舉取得壓倒性勝利後，敲定新的內閣陣容。她並表示，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和推動經濟復蘇，為第2任期的優先任務。

阿爾登指派羅伯森（Grant Robertson）擔任副總理，成為紐西蘭第一位公開同性戀身分的副總理。

由20人組成的內閣，女性和原住民也占相當的比例，包括新任外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）。她在下巴位置有莫克文面（moko kauae），為毛利族女性的傳統刺青。

阿爾登除了對內閣的多元化表示驕傲外，也說這份名單為一時之選。

49歲的羅伯森在阿爾登競選時擔任首席策略師，除了保有原來的財政部長職務外，還身兼基礎建設部長。

阿爾登被問到由男同志擔任副總理的重要性時，她回答說，選擇羅伯森是因為他的領導能力，而非性取向。

她說：「紐西蘭最棒的一件事就是，我們所處的場域這些問題往往是次要。」

「（選羅伯森）有代表性，但那不是首要考量，那通常不是我們成員認定自己的首要身分。」（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP