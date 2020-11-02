美大選日近在眼前 白宮杠上防疫專家佛奇

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（法新社華盛頓1日電） 美國2020年大選近在眼前，現任總統川普選情告急之際，美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）今天發出緊急訴求，敦促當局改變抗疫政策，引來川普政府嚴厲指責。

佛奇在「華盛頓郵報」今天刊出的專訪中警告，除非「急劇改變」衛生保健方針，否則美國將面臨「非常巨大的傷害」。

佛奇說，隨着寒冷天氣與流感季節到來，許多美國民眾忽略安全措施，許多醫院也瀕臨超載，「也許沒什麼比這更糟了…這不是好現象」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已在美國奪走超過23萬條人命，10月30日通報新增9萬8000多例確診，創下單日新高紀錄。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）對佛奇發出尖酸嚴厲的批評。他在聲明中說：「佛奇是白宮防疫小組的核心成員，也曾讚賞川普總統在疫情期間採取的因應之道，卻在選前3天打破所有規範，玩起政治遊戲，令人無法接受。」

迪爾抨擊佛奇「選擇在媒體上批評總統，並藉着讚揚總統的競選對手，讓大家知道他的政治傾向。」

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）來勢洶洶，川普行程滿檔，積極造勢拚人氣，他堅稱美國已「扭轉」疫情，甚至毫無根據地指控許多醫師為一己之利浮報染疫死亡人數。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP