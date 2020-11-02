選戰最後2天 拜登重心放在賓州固票

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社費城2日電） 美國總統大選明天登場，現任總統川普和對手民主黨候選人拜登延續整場選戰一貫截然不同競選風格。川普選在最後48小時橫掃5州出席多場造勢大會，拜登則專註在寶貴的賓州固樁。

儘管拜登在搖擺州密西根州和威斯康辛州最有可能讓4年前在這裡得勝的川普選情翻盤，而一舉贏得今年選戰；但拜登昨天一整天卻只選在出生地賓州的費城（Philadelphia）造勢，訴求選民幫助他在終點線勝出，今天也將專註在費城固票。

對Covid-19（2019冠狀病毒疾病）抱持謹慎態度的拜登，在寒風細雨中對現場數百名坐在車內或車上的民眾說：「費城，就剩2天了！」

他懇切喊話：「我們需要你們每一個人周二出門去投票。再過2天，我們就能把一位在全國各地煽動仇恨之火的總統換下台。」

根據「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站統計的民調，拜登在賓州平均支持率以4.3個百分點小贏川普。而4年前在人口近1300萬的賓州，川普僅以4萬4000票險勝。

但拜登昨天在賓州的造勢風格，不太像是想盡辦法壯大聲勢的挑戰者，而更像是小心謹慎對抗一名嘶吼巨人的競爭者。

在費城造勢現場的停車場，有數十位民眾路過停下來聆聽戴口罩的拜登說話。但拜登的音調有時被壓得如此低，以致幾乎聽不清楚他究竟說什麼。

另外，拜登昨天安排在費城附近的徹斯特（Chester）對一個工會發表演說的活動，記者也全被擋在門外。不禁令原已只有少數一群跟隨拜登的記者不解，他為何不想抓住每個可能的曝光機會。

拜登昨天全日在賓州顯然不夠。他今天在賓州至少還有3場更大型活動，包括選前之夜會在匹茲堡（Pittsburgh）舉行，屆時美國流行樂巨星女神卡卡（Lady Gaga）也會出席。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP