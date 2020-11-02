韓國女諧星樸智宣驚傳逝世 與母親陳屍家中

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（法新社首爾2日電） 韓國多家媒體報導，35歲知名女諧星樸智宣（Park Ji-sun）今天與她的母親被發現陳屍首爾市家中。警方未發現外部侵入或謀殺跡象。

韓聯社報導，警方發現樸智宣與她母親的屍體。據報導，樸智宣因為某種不明疾病而接受治療。首爾新聞報（Seoul Shinmun）引述一名警員指出，「沒有外部侵入或謀殺跡象」。

韓國政府數據顯示，在高度競爭的韓國社會，自殺不僅是長期社會問題，也是10至39歲年齡層民眾的首要死因。去年有逾1萬3700人自戕。

樸智宣畢業於南韓菁英學府高麗大學（Korea University），在校時學習教育，但她以樸實及自嘲幽默感吸引觀眾，經常輕鬆扮演約會中屢遭拒絕女性的角色。

她曾在接受韓民族新聞（Hankyoreh Shinmun）訪問時表示：「我很幸運能作為一名喜劇演員，我能以自己的臉引人發笑。」

近年來，韓國有多位名人自殺，包括韓國流行音樂歌手具荷拉（Goo Ha-ra）及雪莉（Sulli）和男子團體SHINee成員鍾鉉（Kim Jong-hyun）。具荷拉及雪莉生前曾遭遇惡毒網路霸凌。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1091102

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

© 2020 AFP