魁北克萬聖夜砍人案應是隨機犯案 無涉恐怖組織

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（法新社魁北克市1日電） 加拿大警方今天表示，萬聖夜在魁北克市身穿中世紀服裝揮砍武士刀、造成2死5傷的攻擊者，應是隨機犯案，「跟恐怖組織沒有關係」。

魁北克市老城區（Old Quebec）的觀光勝地芳緹娜城堡飯店（Chateau Frontenac）和魁北克省議會「國民議會」（National Assembly）附近多個地點，昨夜發生攻擊案。

警方沿街搜索數小時後，於今晨逮捕涉嫌作案的男子。當地媒體報導他來自蒙特婁（Montreal）郊區，有精神健康病史。警方則未公布男嫌身分。

涉案男嫌5年前曾談論要犯下類似罪行。警方發言人說男嫌顯然是預謀犯案，但沒有任何犯罪紀錄。

男嫌今天下午透過視訊連線在法庭短暫露面，他被告知將面臨兩項殺人罪指控、5項殺人未遂指控。

當地媒體也報導，當局已搜索嫌犯位於蒙特婁（Montreal）附近聖德蘭（Sainte-Therese）的住家。

魁北克市警長皮哲翁（Robert Pigeon）告訴記者：「昨天晚間我們落入恐懼的一夜。一名不住在魁北克的24歲男子，抱着儘可能使多人受害的意圖來到此地。」

皮哲翁說，涉案男子手持古代日本武士使用的刀劍，一切事證都讓警方相信他是隨機挑選被害人。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在推特（Twitter）寫道：「我為昨夜魁北克市駭人攻擊中兩名死者的摯愛心碎。我也祝福傷者完全康復。」

魁北克副省長吉伯特（Genevieve Guilbault）譴責這是起「野蠻」行為，「整個魁北克一同哀悼」。

魁北克市長拉博姆（Regis Labeaume）則形容這是一起「恐怖」事件，但他堅持魁北克是「全世界最安全的城市之一」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP