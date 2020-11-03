伊塔颶風威力增強 將登陸中美洲地區

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（法新社馬納瓜3日電） 颶風伊塔（Eta）在加勒比海（Caribbean Sea）增強威力後，今天預計登陸中美洲地區，宏都拉斯和尼加拉瓜等國恐面臨災難性的強風及洪水威脅。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）在午夜預警指出，這個「極度危險」颶風的風速達到每小時240公里，正往尼加拉瓜海岸前進。

國家颶風中心警告，中美洲部分地區預計將出現暴潮、強風、暴洪及土石流等災情。

颶風伊塔以大約每小時9公里的速度行進，預計今天清晨登陸尼加拉瓜，之後會往西北方前進經過宏都拉斯。

尼加拉瓜近海的密斯基多群島（Miskito Cays）民眾萊克伍德（Kevin Lackwood）告訴法新社：「目前正狂風暴雨，大海波濤洶湧，我們感到很害怕。」

他還說，當地的婦女和孩童已從村莊撤離，只剩男性留下來看顧房子，倘若情況變得更加危險，男性也會撤離避難。

加勒比海和中美洲的其他地區也可能面臨颶風伊塔的侵襲，國家颶風中心指出，牙買加、墨西哥東南部、薩爾瓦多、海地南部及開曼群島都可能出現洪患。（實習編譯：李凱欣/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP