全球近4700萬確診染疫 逾120.6萬人病歿

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（法新社巴黎3日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日11時（台灣3日晚間7時），全球至少120萬6525人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少4695萬8530例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3116 萬6300人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球2日通報新增6148人病歿、49萬8791起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（559死）、印度（490死）與阿根廷（483死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計23萬1566人病故、929萬3284例確診，至少367萬4981人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬253人喪生、555萬4206例確診）、印度（12萬3097人喪生、826萬7623例確診）、墨西哥（9萬2100人喪生、93萬3155例確診）及英國（4萬6853人喪生、105萬3864例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有105人染疫喪命；其次依序為比利時（102人）、西班牙（78人）、巴西（75人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計40萬3344死、1132萬6222例確診；歐洲累計28萬3829死、1097萬5318例確診；美國和加拿大共計24萬1768死、953萬2353例確診。

亞洲共計17萬2277死、1068萬6922例確診；中東地區共計6萬980死、260萬2606例確診；非洲共計4萬3386 死、180萬5266例確診；大洋洲共計941死、2萬9851例確診。

© 2020 AFP