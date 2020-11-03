川普結束集會返華府 預料選舉日將待在白宮

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（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普昨天赴4州舉行5場造勢，於美東時間今天凌晨2時35分（台灣時間下午3時35分）返回華府。預料川普今天大半時間，將待在計畫舉行大選之夜派對的白宮。

今晚的派對預計有400名賓客參與。所有客人都將接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測。

川普今天凌晨在中西部密西根州工業城市大急流城（Grand Rapids）結束最後一場集會。4年前，川普也是在大急流城進行最終場造勢，之後他就打破眾人眼鏡，登上美國總統大位。

儘管川普上次選前民調一直落後對手希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton），仍拿下最終勝利。

川普昨夜告訴現場數千名支持者：「我們會在非常完美的白宮再待4年。4年前我們寫下歷史，明天我們會再度寫出歷史新頁。」現場部分民眾昨天一大早就現身等候。

川普首次參選總統時，對抗的是政治建制派。將近4年後，今天的選舉形同對川普政府及其誇大風格的一次公投。

2019冠狀病毒疾病在美國掀起全球最嚴重的疫情，奪走超過23萬人性命。面對這場公衛危機，川普的處理方式飽受批評，但他用自己染疫後康復加以回擊。

川普詢問聽眾：「我人在這裡，對吧？」台下民眾多半彼此緊靠而且沒戴口罩，一些人則用寫着川普名字的東西蒙住臉部。

如同他一貫的風格，川普選擇發表冗長、即席的演講，誇耀自己在經濟、軍事和疫情上的成就，而非事先備好稿子照本宣科。

但他仍不脫執政4年的常態，在最後一站嚴厲且大肆嘲諷自己的對手。當大急流城機場機棚的舞台上播出剪輯影片，故意凸顯拜登認知能力下滑，川普從頭到尾咯咯發笑。

這也是他競選時不斷攻訐拜登的說法。川普說：「他（拜登）的智力剩20年前的一半。」

在台上待了一個多小時後，川普再次承諾他會讓美國恢復偉大。

大急流城的「川粉」們似乎沒多想億萬富翁川普如果敗選該做些什麼，許多人聽到這個問題都露出驚訝表情。50歲房地產仲介布恩（Brad Boone）則回答法新社：「我希望他2024年會是候選人。」

© 2020 AFP