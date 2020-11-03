川普能否勝選將揭曉 拜登籲藉投票恢復美國民主

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（法新社華盛頓3日電） 美國總統大選投票日今天登場。這次選舉堪稱是對共和黨籍總統川普的一次公投，聲勢領先的民主黨候選人拜登呼籲人民結束川普任期，以恢復「我們的民主」。

美國東部紐約州、新澤西州、維吉尼亞州、康乃狄克州、緬因州的投票所，已於當地時間上午6時（台灣時間晚間7時）開放。

77歲的拜登（Joe Biden）選前行程經常悠閑得驚人，但他幾乎在每份民調中都領先川普（Donald Trump）。

拜登不斷釋出訊息，呼籲美國必須回復自身「靈魂」、在疫情正盛期間換人領導。目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已導致全美超過23萬1000人死亡。

拜登昨天在流行樂壇天後女神卡卡（Lady Gaga）助陣下，於賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）表示：「我有感覺明天我們會聚在一起慶祝大勝…是時候挺身而出，拿回我們的民主。」

在這次大選，賓州和佛羅里達州或許是所有牽動大選結果的關鍵搖擺州當中，選情最緊繃的兩個州。

拜登直到選前最後一刻，都堅持造勢集會必須維持人數少、保持社交距離，與川普形成極大反差。川普持續舉行大型造勢，而且少有支持者費心戴上口罩。

但拜登明確感覺到，自己較為沉着的態度和嚴肅看待防疫準則，正是美國人民歷經狂亂的4年後所想要的。

拜登昨天還告訴俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）的支持者：「該是讓川普打包回家的時候了…我們受夠混亂了！受夠推文、憤怒、仇恨、失職和不負責任。」

35歲護理師沃爾夫（Justine Wolff）在寒意刺骨的匹茲堡市區說，自己已提前把票投給拜登。對於拜登能否拿下賓州，沃爾夫審慎抱持希望。

她表示：「我希望人們能看見不祥之兆。我們需要某種改變，因為現況對每個人都行不通。」

某些地區辦理的提前投票，據信多是由民主黨支持者所投下。川普陣營則希望共和黨支持者今天能踴躍出門親自投票。

在密西根州大急流城（Grand Rapids）為川普歡呼的民眾沃爾（Kolleen Wall）說：「不管他（川普）贏或輸，都寫下歷史。」

「（但是）當你參加其中一場集會，你腦中想的全是，他怎麼可能不會贏？」

© 2020 AFP