帛琉進行總統選舉 對台政策不致改變

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（法新社帛琉科羅3日電） 太平洋島國帛琉是全球碩果僅存的幾個尚無新冠確診的國家地區之一，該國今天也將進行總統選舉投票。

現任總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）已做完兩任8年，他在位期間雖值北京擴大在南太平洋的區域影響力，但仍率帛琉與台灣和美國維持緊密關係。

進入決選的兩位候選人－副總統副總統歐宜樓（Raymond Oilouch）和富商惠普斯（Surangel Whipps Jr.），預料都將保留既有的外交優先要務。

在前一輪投票取得顯着領先的惠普斯被認為勝選呼聲較高，他先前已敦促台灣提供帛琉更多援助；帛琉是台灣僅存的15個邦交國之一。

而歐宜樓則表示，他相信應該從包括美國和中國在內的所有管道，鼓勵援助和投資。他在競選活動中說，「帛琉沒有敵人」。

選舉的初步結果應該在今天稍晚揭曉，不過如果票數接近則可能要花上一周來統計不在籍投票、並決定帛琉的新領袖。

帛琉是在3月間關閉邊界以阻止人民感染COVID-19，儘管經濟承受痛苦，但擔心薄弱的衛生基礎設施會格外容易受到疫情傷害，因此帛琉是數個自我隔絕的太平洋島國之一。

也因此，吉里巴斯、密克羅尼西亞、諾魯、帛琉、薩摩亞、東加、吐瓦魯、萬那杜等偏遠島國與領地，據信仍未出現確診案例。

© 2020 AFP