拜登重返賓州故居 祈求上帝：從這座房子到白宮

(法新社賓州史克蘭頓3日電) 美國民主黨總統候選人拜登喜歡談論他在出生地賓州史克蘭頓(Scranton)長大,他在美國大選這天重返故居,並在牆上簽名,以求帶來好運。

他以黑筆在客廳一幅畫後的牆上寫道:「憑藉上帝的恩典,從這座房子到白宮(From this House to the White House with the Grace of God)。」並簽上自己的名字和日期(11-3-2020)。

一名隨行記者拍下拜登留言畫面。一名推特用戶在照片下方寫着:「他的筆向上帝的耳朵祈求。」

拜登2008年第二度爭取參選總統時,也曾在造勢途中返回故居,並在卧室牆上簽名。那年他競選失利,但被歐巴馬(Barack Obama)挑為競選搭檔。

落葉歸根對77歲的拜登來說,似乎已成為一種傳統。拜登10歲隨家人搬往與賓州相鄰的德拉瓦州,連任德拉瓦州聯邦參議員長達30多年。

他在兩個孫女陪伴下抵達史克蘭頓時告訴記者:「我們回家了。」

現任屋主克恩斯(Anne Kearns)似乎並不介意,在短暫交談後歡迎他進到屋裡,並說:「我以你為榮。」

百多名鄰居、支持者和旁觀者聚集在老屋附近。初次投票、年僅19歲的多瑞拉斯(Mardan Daurilas)大聲嚷道:「他就在那裡!我的天啊!那是我們未來的總統。」

拜登跟些老鄰居聚在一起,並在城裡停了幾個地方,便前往費城,做最後的催票。

拜登在最後關頭固守賓州,除了賓州掌握多張選舉人票,也為防選舉訴訟打亂結果。

拜登這回若能在賓州勝選,將令川普連任機率大大降低。賓州是搖擺州當中重點,掌握20張選舉人票,僅次於佛羅里達州的29張。(譯者:陳政一)

