斯里蘭卡大規模領航鯨擱淺 120頭獲救2頭傷重死亡

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（法新社可倫坡3日電） 斯里蘭卡發生有史以來最大規模的鯨魚擱淺事件，當地官員表示，經海軍和義工徹夜救援後，順利搶救了120頭，但仍有至少2頭傷重身亡。

斯里蘭卡海軍發言人西維亞（Indika de Silvia）表示，海軍與海巡官員加上當地誌工漏夜搶救，已於今天破曉前將至少120頭鯨魚送回大海。

這群短肢領航鯨昨天下午在首都可倫坡以南25公里的巴納杜拉（Panadura）被衝上岸。這是斯里蘭卡有史以來最大規模的鯨魚擱淺事件。

西維亞告訴法新社：「我們使用小型近岸巡邏艇，以一次一頭的方式送回大海。令人難過的是，有2頭擱淺鯨魚傷重身亡。」

澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）9月發生類似事件，當時約470頭領航鯨擱淺，經連日救援只有約110頭存活。

斯里蘭卡海洋環境保護局（MEPA）證實巴納杜拉這起該國史上最大規模鯨魚擱淺事件。

局長說：「我們認為這和9月發生在塔斯馬尼亞的大規模鯨魚擱淺事件類似。」

領航鯨身長可至6公尺、重達1噸，是高度社會化的動物。儘管科學家研究鯨豚大規模擱淺現象長達數十年，仍不明白原因。

© 2020 AFP