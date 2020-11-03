秘魯總統涉貪腐 國會兩個月內2度發起彈劾

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社利馬2日電） 秘魯國會今天通過動議，再度發起彈劾總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）的程序。畢斯卡拉被控涉及貪腐，國會上個月也試圖彈劾他，但未成功。

畢斯卡拉可在11月9日前向國會提出辯護。

國會第一副議長巴爾德斯（Luis Valdez）說：「這項欲使共和國總統去職的動議已獲批准。」在表決中，這項動議獲得60票支持、40票反對，另有18票棄權。

畢斯卡拉被控於2014年在秘魯南部莫克瓜（Moquegua）地區任首長時涉嫌貪腐。數名商界人士聲稱，他們曾支付賄款給畢斯卡拉，以謀得莫克瓜的公共工程合約。

畢斯卡拉今年9月才逃過一次國會的彈劾表決，當時他因僱用當紅歌手為有給職的文化顧問而引發爭議，並被控指示幕僚向國會調查員隱瞞詳情。

畢斯卡拉自2018年就任總統後，大舉執行反貪腐運動，在他面對國會彈劾期間，公眾仍然相當支持他，約8成秘魯人希望他繼續做完任期。

今天的彈劾動議是由「秘魯聯盟」（UPP）政黨於10月20日提出。

畢斯卡拉批評反對者對他發起新一波攻擊，他說，想逼他去職的企圖是要「破壞國家穩定」，而秘魯正力抗因防疫封鎖措施導致的經濟急速衰退。

他受訪時說：「我敢肯定，國會不會落入惟恐天下不亂的政治團體之手。」

反對派需要在130席的國會中取得52票，才能推進彈劾審理。接着還必須在表決中獲得2/3支持，相當於87票，才能使畢斯卡拉下台。

檢方上月表示，畢斯卡拉明年7月任期屆滿時，將對他展開貪腐調查。

© 2020 AFP