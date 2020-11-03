美大選詭譎 多州拒在結果出爐前宣布勝方

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（法新社華盛頓2日電） 美國這次總統大選波詭雲譎，有媒體爆料現任總統川普有意在搖擺州出現領先時，即便還沒計完票就先自行宣稱勝選。全美多州執法官員今天拒絕迫於壓力，在結果出爐前宣布勝方。

密西根州檢察長納塞爾（Dana Nessel）對記者說：「各州在投票日當晚都無法證實誰是勝方。我們不會讓任何人偷走選舉結果。」

北卡羅來納州檢察長史坦（Josh Stein）則說：「我們在處理膠着選戰這方面有經驗。我們也許明晚就知道誰是贏家…也可能不曉得。」

假如川普搶先宣布勝選，史坦說「這將令人遺憾，因為完全不代表什麼」。

美國政治新聞網站Axios日前報導，川普曾對親信說，倘若初步計票結果顯示領先，他將於明晚自行宣布勝選。不過川普本人駁斥這是「假新聞」。

但密西根州、威斯康辛州和賓夕法尼亞州等許多關鍵搖擺州的官員都說，清點大量的郵寄投票可能至少得多花一天，甚至可能需要3天。

威州檢察長考爾（Josh Kaul）說，威州無法在明天大選前就開始點算郵寄投票，因此可能要到5日才會有結果。

但他補充說，「在選舉日過後還得等上好一段時間，我認為這有失公平」，還說共和黨人將「派出律師團」來挑戰後期計票結果。

共和黨人料想郵寄投票在很大程度上有利民主黨對手拜登（Joe Biden），川普也一再聲稱，沒能於明天計入結果的遲到郵寄選票都很可疑，恐涉及舞弊，但白宮沒有提出任何證據支持他的說法。

前亞利桑那州檢察長、「選民保護計畫」（Voter Protection Project）顧問委員會成員伍茲（Grant Woods）表示，稱本屆大選將出現重大舞弊的說法是「虛構出來的故事」。

他說：「這將成為共和黨版本的大腳怪（Bigfoot，大腳怪傳聞很多人聽過，但這種神秘生物是否存在從未得到證實）。做出決定的是選民，不是政治人物。沒有人將偷走這次大選。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP