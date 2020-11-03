訂單、聘僱雙雙增加 美製造業10月成長優於預期

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓2日電） 根據今天公布的一項產業調查結果，由於訂單成長、聘僱人數再度增加，美國製造業今年10月成長超乎預期。

美國供應管理協會（ISM）的製造指數達59.3%，為兩年多來最高點。

這個指數也是自今年3月為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情實施封鎖措施、重創經濟後，連續第6個月成長。

新訂單成長了7.7個百分點，來到67.9%；聘僱人數超過50%的門檻，達53.2%，是自2019年7月以來首度擴張。

美國供應管理協會表示，庫存也超過關鍵指標，攀升4.8個百分點，達51.9%。

與此同時，客戶存貨些微減少，來到36.7%，是超過10年來的最低點；主持這項調查的費奧瑞（Timothy R. Fiore）說，一般認為「這有利於未來的生產」。

費奧瑞表示，製造業連續第3個月表現良好，需求、消費及輸入都表現出指向正常擴張周期的成長。

但牛津經濟公司（Oxford Economics）學者克拉欽（Oren Klachkin）提醒，製造業的成長可能因美國疫情復熾、華府又無力通過新的紓困法案來支持經濟復蘇而受損。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP