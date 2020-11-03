辱先知者北非蓋達組織喊殺 法國總統也難逃要脅

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社突尼斯2日電） 法國總統馬克宏對伊斯蘭的言論讓他的安全受到威脅，因為「伊斯蘭北非蓋達組織」（Al-Qaeda in the Islamic Maghreb）今天敦促其追隨者殺掉任何侮辱先知穆罕默德的人。

馬克宏（Emmanuel Macron）上個月根據言論自由，捍衛以伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Muhammad）為題材的諷刺漫畫，掀起反伊斯蘭極端主義風潮，這在整個穆斯林世界引發強烈反彈。

這個法文名稱縮寫為AQMI的聖戰者團體「伊斯蘭北非蓋達組織」在聲明中說：「殺掉任何侮辱先知的人，是所有穆斯林的權利。」

馬克宏發表那次談話前，一名法國中學的歷史教師帕第（Samuel Paty）在有關言論自由的課程中，向他的學生展示了關於先知穆罕默德的漫畫，這讓他因此惹來殺身之禍，在巴黎附近遭具聖戰士身分的犯嫌斬首。

緊接着，法國嘲諷刊物「查理周刊」（Charlie Hebdo）在9月重新刊登曾掀起爭議的漫畫，該漫畫在2015年造成發生在「查理周刊」總部的恐怖攻擊事件，當時有兩名聖戰士持槍在「查理周刊」總部辦公室掃射，造成12人喪命。

馬克宏誓言捍衛言論自由，但怒火在全球的穆斯林間延燒，許多人因此誓言抵製法國產品。

伊斯蘭北非蓋達組織在聲明中說：「抵制是一種責任，但那並不足夠。」

它揚言對馬克宏報復，並形容馬克宏這位法國總統「年輕且缺乏經驗，又沒有腦袋」，並說他「堅持要冒犯先知」。

© 2020 AFP