72聯合國成員聲援國際刑事法院 反對美國制裁

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（法新社紐約聯合國總部2日電） 由於美國政府對國際刑事法院的2名官員施以制裁，72個聯合國（UN）成員國今天大力支持這個司法機關，反對美國利用制裁妨礙國際刑事法院的工作。

位於荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）成立於2002年，專門審理有關種族滅絕、戰爭罪及違反人道罪的案件，但美國從一開始就拒絕承認國際刑事法院的權限。

國際刑事法院今年稍早對美國軍方人員在阿富汗的行為展開戰爭罪調查。今年9月2日，美國總統川普政府決定製裁國際刑事法院檢察長班索達（Fatou Bensouda）和另一名高階官員。過去美國從未採取類似行動。

72國發表聯合聲明指出：「我們再次表達對於國際刑事法院作為一個獨立、公正司法機關的堅定支持。」聯署國家包括澳洲、加拿大、英國、法國等美國傳統盟邦。

簽署這份聯合聲明的國家，都曾簽署成立國際刑事法院依據的「羅馬規約」（Rome Statute）。他們如今矢言，會「維護（國際刑事法院的）完整性及獨立性，不讓法院本身、其官員及合作夥伴受到任何措施或威脅的影響」。

聲明還表示，制裁「是用來對付最重大犯罪行為者的工具，不是用來對付尋求正義的人。不應容許任何企圖破壞國際刑事法院獨立性的行為」。

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）國際司法計畫主任狄克爾（Richard Dicker）說，這份聯合聲明「象徵對華府史無前例利用制裁、試圖破壞國際刑事法院工作的行為，提出嚴正反駁」。

他還說，這份聲明「是對美國政府大聲明確說出：這是我們的法院，別插手」。

美國駐聯合國大使米爾斯（Richard Mills）則表示，美國「重申長期一貫秉持的原則，反對國際刑事法院試圖將管轄權擴及非羅馬規約簽署國的國民，包括美國及以色列國民，除非案件經由聯合國安全理事會（UNSC）移交，或獲得當事國同意」。

米爾斯還說，美國政府「尋求保護美國人員不受國際刑事法院不公正和不合法的迫害。這類行為威脅到美國主權」。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）

© 2020 AFP