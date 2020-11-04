全球肺疫逾4750萬確診 超過121萬人病歿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎4日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間4日11時（台灣4日晚間7時），全球至少121萬5957人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少4752萬750例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3141萬4400人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球3日通報新增8649人病歿、54萬4664起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1045死）、法國（854死）與印度（514死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計23萬2634人病故、938萬5143例確診，至少370萬5130人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬496人喪生、556萬6049例確診）、印度（12萬3611人喪生、831萬3876例確診）、墨西哥（9萬2593人喪生、93萬8405例確診）及英國（4萬7250人喪生、107萬3882例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有105人染疫喪命；其次依序為比利時（105人）、西班牙（78人）、巴西（76人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計40萬4841死、1136萬9311例確診；歐洲累計28萬8510死、1129萬3393例確診；美國和加拿大共計24萬2890死、962萬7327例確診。

亞洲共計17萬3062死、1074萬8657例確診；中東地區共計6萬2008死、263萬5892例確診；非洲共計4萬3705死、181萬6308例確診；大洋洲共計941死、2萬9869例確診。（譯者：曹宇帆）

© 2020 AFP