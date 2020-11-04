前白宮醫生贏得德州聯邦眾議員席次

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（法新社華盛頓4日電） 美國媒體報導，曾在白宮擔任總統川普醫生的傑克森（Ronny Jackson），已經贏得德州的聯邦眾議員席次。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在德州聯邦眾議院第13選區，傑克森擊敗民主黨候選人特魯吉洛（Gus Trujillo）。這是由共和黨同志空出的安全席次。

傑克森去年以海軍少將退役，他在前總統小布希（George W. Bush）任內首度被派任為白宮醫療團隊（White Medical Unit）成員，並於2013年前總統歐巴馬任內開始擔任總統的醫生。

傑克森在川普任內聲名大噪，因為他在2018年盛讚川普的健康以及「偉大基因」。他並宣稱：「我告訴過總統，如果他在未來20年力行更健康的飲食，他可能活到200歲」。

不久後，川普提名他領導退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs），但傑克森隨後因被指控不當提供藥物與工作中飲酒，而決定退出提名。

傑克森競選國會議員期間，將自己定位為川普的鐵粉，並且支持歐巴馬利用政府偵監川普的說法。

在新型冠狀病毒防疫議題上，傑克森也與公共衛生官員意見不合。他說，戴口罩應是「個人的選擇」，他並且質疑民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的認知能力不足以競選總統。

© 2020 AFP