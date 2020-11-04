對手灑銀彈沒用 美國最年輕女國會議員輕鬆連任

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（法新社紐約3日電） 美國紐約州進步派聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）今天一如預期擊敗共和黨挑戰者，輕鬆贏得國會第2任期。

60歲的共和黨候選人康明茲（John Cummings）募得1000萬美元，希望靠着這筆來自全國保守派金主的募款，擊敗人氣爆棚的左派明星歐加修－寇蒂茲；但和魅力十足、年僅31歲的歐加修－寇蒂茲相比，警察和高中教師出身的康明茲顯然不是對手。

加上民主社會主義者歐加修－寇蒂茲募得的1700多萬美元，兩人這場選戰成了全國第2燒錢的眾院席次之爭。

「紐約時報」報導，根據已通報的65%結果，歐加修－寇蒂茲以38個百分點領先康明茲。2018年時，她以近8成得票率贏得這席。

歐加修－寇蒂茲是國會「四人幫」（the Squad）成員，因勇於挑戰華府現狀備受好評，而「四人幫」的其他3位成員顯然也複製了歐加修－寇蒂茲的好表現。

美國媒體預測，包括明尼蘇達州的歐瑪（Ilhan Omar）、麻州的普瑞斯利（Ayanna Pressley）、密西根州的特萊布（Rashida Tlaib）在內，「四人幫」另3位成員都以大幅差距擊敗對手。

歐瑪慶祝勝選的推文寫道，「我們姊妹情誼韌性十足」，還不忘附上「四人幫」合照。

「四人幫」之中，以歐加修－寇蒂茲特別遭共和黨怒火鎖定，曾任民主黨佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）幹部的她因善於操作社群媒體、勇於撼動國會山莊現狀，一躍成為政壇新星，各界盛傳她未來可能挑戰紐約州民主黨聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）和陸天娜（Kirsten Gillibrand），或在2022年時成為紐約州民主黨籍州長古莫（Andrew Cuomo）的主要對手。

很多支持者甚至鼓勵她參選總統，但逐鹿白宮須年滿35歲，而歐加修－寇蒂茲2024年才會符合年齡資格。

美國2018年舉行期中選舉時，時年29的歐加修－寇蒂茲擊敗共和黨籍對手巴帕斯，當選紐約州第14選區聯邦眾議員，成為史上最年輕的女性國會議員。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP