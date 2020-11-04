抗議民眾持槍燒國旗 美國大選夜波特蘭不平靜

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（法新社波特蘭4日電） 美國總統大選開票陷入膠着，俄勒岡州首府波特蘭深夜不平靜，手持突擊步槍的示威民眾高喊抗議口號繞行市區並焚燒國旗，氣氛高度緊張但並未爆發暴力事件。

波特蘭（Portland）一直嚴陣以待可能爆發的武裝衝突，因為激化分裂情勢的大規模集會已持續數月，包括左翼的活躍分子、右翼的民兵團體與總統川普政府調度的聯邦人員都捲入其中。

川普今天凌晨不顧左右選情的關鍵州仍在計票即宣布勝選時，活躍分子聚集波特蘭聯邦法院外，這正是今夏令人擔憂的反種族主義抗爭的重要地點。

一名年約20歲抗議民眾受訪表示：「兩個候選人我們都不喜歡，我以投給拜登（Joe Biden）為恥，但若川普再贏得四年任期，人民將會抓狂。」

許多聚集法院的民眾高喊反川普與波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）的口號，其他人則跳舞助興並隨着嘻哈音樂扭動身軀。惠勒在這次選舉連任市長，卻是反警察抗爭者的眼中釘。

美國聯邦調查局（FBI）曾警告，波特蘭可能爆發與選舉有關的武裝衝突。不過選情之夜並沒有發現像是「驕傲男孩」（Proud Boys）等右翼團體的活動跡象。

警方今天凌晨並未與抗爭者爆發衝突，部分抗爭者稍早曾參與�v行波特蘭城東的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）大遊行。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP