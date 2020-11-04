研究：全球氣溫升高 孕婦早產與死產風險恐增加

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（法新社巴黎3日電） 研究人員今天表示，暴露於高溫和熱浪的孕婦，有較高的早產或死產風險。

「英國醫學期刊」（BMJ）的研究報告指出，這項結果與貧窮有密切關聯，尤其是熱帶地區。隨着全球暖化問題加劇，特別是熱浪頻繁且強烈的期間，這個問題會更加嚴重。

研究結論指出，即使是氣溫微升，「也可能對公眾健康造成重大影響，因為曝露在高溫的現象相當普遍、且持續增加」。

世界衛生組織統計，每年有1500萬名嬰兒早產，這是導致5歲以下幼兒死亡的主因，而死亡率主要集中在發展中國家，特別是非洲國家。

為量化氣溫升高對懷孕結果的影響，南非約翰尼斯堡金山大學生殖健康暨愛滋病毒研究所（Wits Reproductive Health and HIV Institute）研究人員契爾斯奇（Matthew Chersich）領導的國際團隊，檢視70篇經同儕審視的相關研究，內容涵蓋27個富裕、貧窮與中間所得國家。

研究發現，在47篇關於早產的研究中有40篇表示，溫度升高後早產的現象更為常見。

根據這項新發現，平均而言，氣溫每上升攝氏1度，早產風險就會增加5%；而在熱浪侵襲期間，早產風險更是增加16%。

過去一個世紀，全球暖化使地球平均溫度上升攝氏1度，而大面積陸地的平均溫度上升幅度更大。

根據聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC），在熱帶地區，特別炎熱的日子預期會增加的天數最多。

© 2020 AFP