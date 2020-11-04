稱受中國威脅出賣維族同伴 男子在土耳其遭槍擊

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（法新社伊斯坦堡3日電） 土耳其多安通訊社（DHA）今天報導，一名聲稱被迫向中國當局出賣維吾爾族同伴的維族男子在伊斯坦堡遭槍擊，重傷入院治療。

法新社報導，維族男子艾麥提疆（Yusufujrang Aimaitijiang）是昨天晚上外出買菸時遭人連開兩槍。

根據DHA報導，艾麥提疆分別是肩膀與手臂受傷，槍手仍在逃。

土耳其維族人士表示，艾麥提疆同時擁有艾梅特（Yusupjan Emet）與阿瑪特（Yusuf Amat）兩個名字。

艾麥提疆2019年2月以艾梅特為名告訴半島電視台（Al Jazeera），他被中國強迫出賣維族同伴。

他說：「我的角色是向官員提供情報。我通報維族人做的每一件事，他們吃什麼，喝什麼，他們在家裡私底下做什麼，不論親戚或朋友，我提供所有的情報。」

艾麥提疆表示，他於2012年在中國以他母親為人質，扣留與虐待等威逼下，開始從事間諜活動。

半島電視台報導，艾麥提疆表示他在2012年至2018年間被派往阿富汗，巴基斯坦與土耳其等國家進行間諜活動。

中國西北部新疆地區利用再教育營與監獄鎮壓維族穆斯林，許多人因此逃往不論是語言或是文化上與維族有關聯的土耳其，目前土耳其約有5萬維族難民。

針對再教育營，北京當局表示，這是以對抗極端主義為目的的職業訓練中心。（實習編譯：李凱欣/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP