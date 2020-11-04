維也納致命槍擊案 伊斯蘭國宣稱犯案

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社貝魯特3日電） 激進組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）今天透過加密通訊軟體Telegram發布聲明，宣稱昨天造成奧地利混亂的致命槍擊事件是「伊斯蘭國戰士」所為。

法新社報導，這份聲明證實「1名哈里發戰士」就是昨夜在奧地利首都維也納犯下4人死亡槍擊案的兇嫌。哈里發意指由伊斯蘭領袖領導的伊斯蘭國度。

此外，IS在宣傳機構「阿瑪克通訊社」（Amaq）也發布另一項聲明，還附有這名武裝攻擊者的照片，內容提到「昨天（周一）由伊斯蘭國戰士在維也納市發動的槍擊事件」。

Amaq也發布一段簡短影片，影片中，這名行兇者自拍，向伊斯蘭國領導者宣誓效忠。

奧地利警方今早指出，槍擊案是由1名曾在監獄中服刑的已知伊斯蘭教極端分子所犯。

20歲的行兇者費伊祖萊（Kujtim Fejzulai）昨天在維也納的繁忙地區，以自動武器發動攻擊後被擊斃。

奧地利安全部隊突襲費伊祖萊住家等18處不同地點，一共逮捕14人，以調查可能的共犯，或判定是否為孤狼犯案。

近幾周，法國也發生幾起與伊斯蘭教有關的暴力事件，包括一名男子在地中海城市尼斯（Nice）攻擊天主教堂內的民眾。

伊斯蘭國不斷在敘利亞和伊拉克發動致命攻擊，也在阿富汗和西非地區行兇。

這個組織宣稱，昨天發生在阿富汗喀布爾大學（Kabul University）造成22死的攻擊案，也是他們所為。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP