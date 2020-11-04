美國女子挺極右派匿名者Q 首次選公職當上眾議員

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（法新社華盛頓3日電） 曾擁護極右派陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）的美國共和黨員葛林今天當選喬治亞州聯邦眾議員，意味着這個頗具爭議且處處破綻的組織將可於美國國會中發聲。

「匿名者Q」聲稱共和黨籍總統川普正從事秘密戰爭，對抗全球崇拜撒旦的自由派戀童癖邪教團體。

葛林（Marjorie Taylor Greene）擁護「匿名者Q」的態度，令人瞠目結舌。她從未競選過公職，卻在今天的眾議院選舉中領先，將拿下喬治亞州第14國會選區的眾議院席位。約兩個月前，川普還稱讚她是「未來的共和黨之星」。

46歲的葛林在這個一向屬於共和黨票倉的選區大幅領先民主黨籍對手，她在推特表示：「今晚大勝！」還說：「謝謝喬治亞州西北部的選民選擇我來為他們在華府奮鬥！」

她今年8月在初選中勝過一名主流派的共和黨人，取得參選資格，凸顯美國政治在大選前趨於極端。

葛林的競選標語是「拯救美國、阻止社會主義」，她上傳自己手持半自動步槍、警告「ANTIFA（反法西斯主義）恐怖分子」的影片，還矢言要做川普「在國會最有力的盟友」。

葛林多次批評民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和民主黨人，據報她曾對聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）口出污言穢語，並宣稱民主黨若勝選，美國民主將傾頹、走向社會主義。

葛林說過，在美國，白人男性才是最受壓迫的群體。她還宣稱，倖存於大屠殺的猶太人、民主黨籍億萬富翁索羅斯（George Soros）其實通敵，「把自己的同胞交給納粹」。

據傳匿名的創始人Q是一名秘密「吹哨人」隱藏在川普政府內部，目的是揭發戀童癖和權力掮客組成的「深層政府」（deep state）。2017年，葛林說Q是「愛國者」。

「匿名者Q」3年前從邊緣性的論壇漸漸登上主流社群平台，全拜貼文在臉書（Facebook）、Instagram被廣泛分享之賜。

川普今年10月拒絕直接譴責「匿名者Q」，還在電視轉播的市民大會上聲稱對這個組織「一無所知」，幾分鐘後又改口說「他們非常反對戀童癖」，使得「匿名者Q」的爭議又添一樁。

© 2020 AFP