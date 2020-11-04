防杜選舉假消息 臉書推特示警川普貼文

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（法新社華盛頓4日電） 美國大選計票作業正如火如荼進行中，為防杜有關選舉的假消息，社群網站如臉書與推特都保持高度警戒，臉書與推特並示警現任總統川普的貼文有誤導之虞。

為避免重蹈4年前大選衍生爭議的覆轍，臉書（Facebook）、推特（Twitter）及谷歌（Google）所有的YouTube，皆執行防止左右選情假消息散播的政策。

像是推特即以可能具有誤導資訊的警語，覆蓋了川普的推文。這則推文要求選民點閱一則貼文，內容聲稱有人意圖「竊取」選舉與剝奪川普的勝選。

川普在臉書發布同樣貼文。臉書則標註仍在計票中的免責聲明，並附上具有可信選舉資訊的網頁連結。

臉書表示：「遵照我們在投票日前達成共識的政策，我們對川普總統晚間發布的兩則貼文予以標註。」

臉書稍早指出，已設立監控平台的指揮中心，準備於投開票期間因應假消息。

一份張貼在推特的臉書聲明指出：「我們的選舉營運中心（Election Operations Center）將繼續即時監控一連串的問題。」

全球連署平台Avaaz表示，Avaaz的「戰情室」也將持續關注臉書的動態，並通報「作最後一搏」的西班牙文假消息，包括有關揣測選後爆發政變或內戰的貼文。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

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