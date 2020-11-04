除腦部血塊 馬拉度納手術成功

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布宜諾斯艾利斯3日電） 馬拉度納的醫生表示，這名阿根廷足球傳奇巨星為取出腦部血塊，在布宜諾斯艾利斯的私人診所接受的手術成功。

馬拉度納（Diego Maradona）的醫生盧克（Leopoldo Luque），在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）郊區專科診所 Olivos Clinic說：「我們成功移除了血塊。」

「一切在控制之中，有少量出血，他將持續接受觀察。」

曾率阿根廷拿下世界盃足球賽冠軍的馬拉度納在感到不適後，11月2日被送到拉普拉塔（La Plata）的醫院接受一系列檢查。拉普拉塔位於布宜諾斯艾利斯南方，馬拉度納在當地體育俱樂部「拉普拉塔體操及劍擊會」（Club de Gimnasia y Esgrima La Plata）的足球隊擔任教練。

經過掃瞄，馬拉度納的腦部發現有血塊，他在11月3日被轉送到布宜諾斯艾利斯北部郊區專科診所。

10月30日滿60歲的馬拉度納，先前就因病所苦。他曾兩度心臟病發，倖存下來，也曾染上肝炎，並做過胃繞道手術。

11月3日稍早，盧克堅稱這是「例行手術」，馬拉度納「頭腦清楚」且「冷靜」。

© 2020 AFP