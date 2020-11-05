中國漁船出沒頻繁 南美4國聲明力抗非法捕撈

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（法新社智利聖地牙哥4日電） 國際保育組織指中國漁船頻頻在南美國家的太平洋專屬經濟區周圍出沒。智利、哥倫比亞、厄瓜多與秘魯等4國今天表明，將攜手合作，打擊外海的違法捕撈作業。

這4個南美國家揚言採取必要手段，以「防範、制止與共同對抗」在太平洋海域專屬經濟區（EEZ）附近的非法捕魚，並將加強「合作與即時資訊交流」。

這項聯合聲明雖未直指中國，但綠色和平組織（Greenpeace）與海洋保育組織（Oceana）等環保團體均多次警告，有大批中國漁船出現在周圍海域，且愈來愈頻繁。

今年稍早，約300艘中國籍拖網漁船在加拉巴戈斯群島（Galapagos）周圍海域出沒，厄瓜多於7月向中國表達不滿，並指控當中近半數漁船關閉了定位系統，以藏匿行蹤。

北京8月初禁止漁船於今年9至11月前往加拉巴戈斯群島周圍海域捕撈。但海洋保育組織表示，中國遠洋漁船隊轉而駛向南方，穿越公海，在秘魯與智利的專屬經濟區周圍水域捕撈。

海洋保育組織曾指控中國在加拉巴戈斯群島周圍水域「掠奪」，主要是捕撈烏賊，因而導致這片水域的海狗、錘頭雙髻鯊等物種食物短缺。

© 2020 AFP