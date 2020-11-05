全球新冠肺炎逾4811萬確診 逾122.6萬人病歿

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（法新社巴黎5日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日11時（台灣5日晚間7時），全球至少122萬6154人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少4811萬360例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3170萬1200人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球4日通報新增8832人病歿、55萬1429起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1112死）、印度（704死）與墨西哥（635死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計23萬3734人病故、948萬8276例確診，至少374萬3527人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬1106人喪生、559萬25例確診）、印度（12萬4315人喪生、836萬4086例確診）、墨西哥（9萬3228人喪生、94萬3630例確診）及英國（4萬7742人喪生、109萬9059例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有106人染疫喪命；其次依序為秘魯（105人）、西班牙（82人）、巴西（76人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計40萬6887死、1142萬8321例確診；歐洲累計29萬3703死、1160萬9870例確診；美國和加拿大共計24萬4070死、973萬6494例確診。

亞洲共計17萬3948死、1081萬2182例確診；中東地區共計6萬2597死、266萬517例確診；非洲共計4萬4008死、183萬3097例確診；大洋洲共計941死、2萬9884例確診。（譯者：廖禹揚/核稿：陳政一）

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