反川普示威者砸窗戶 與俄勒岡州警察對峙

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（法新社波特蘭4日電） 美國選後一天，俄勒岡州的反川普團體砸破店家窗戶，數以百計的州警與左翼抗議群眾今晚在波特蘭市中心緊張對峙，促使州長動員國民兵。

蒙諾瑪郡（Multnomah County）警長辦公室宣布出現暴亂，至少逮捕9人，稱波特蘭市中心地區「暴力四起」，再度警告可能動用彈藥與催淚瓦斯。

在現場報導的法新社記者說，武裝警察一致朝抗議群眾挺進，但沒有爆發衝突。

抗議群眾稍早參加極左派與反資本主義者團體在市中心一處公園主辦的和平集會，當時有人上台演講並播放音樂。

警長辦公室接近晚間8時30分時在推特發文說：「在波特蘭市中心發生的群眾集會仍是暴亂，請立即離開。」警長辦公室稍早說，警員遭人丟擲玻璃瓶等物品。

警長辦公室說：「為了維護公眾安全，州長布朗（Kate Brown）依照聯合司令部（Unified Command）建議，已批准動員俄勒岡國民兵，協助地方執法當局。」

聚集在波特蘭河邊的抗議群眾，誓言保護昨天戰況激烈的選舉結果，並高舉標語寫道「統計每一張票」，以及「選舉結束，繼續戰鬥」。

一名抗議領袖高喊，「我們希望川普下台，這是我們的主要訴求」，語畢抗議群眾響起歡呼聲。

不過，有數名示威人士公然攜帶槍枝，包括步槍等，一個反種族主義與反帝國主義的標語上也有突擊步槍圖案，上頭寫着「我們不想要拜登，我們想要報復」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP