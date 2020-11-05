寫新猷 新墨西哥州3位聯邦眾議員都是有色女性

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（法新社洛杉磯4日電） 美國今年大選有多場選戰打破藩籬，像是新墨西哥州，選出了全由有色女性組成的聯邦眾議員陣容，為全美第一州。

新墨西哥州進入聯邦眾議院的3位女性，包括2018年成為首批原住民國會女議員之一的哈蘭（Deb Haaland），以及同是原民的赫瑞爾（Yvette Herrell），和西語裔的費南德茲（Teresa Leger Fernandez）。

在懷俄明州，共和黨籍的魯米斯（Cynthia Lummis）成為這個西部州首位贏得聯邦參議院席次的女性。

懷俄明州的選舉本身也締造了歷史，因為兩黨角逐國會議員的候選人清一色是女性，其中前副總統錢尼（Dick Cheney）之女麗茲．錢尼（Liz Cheney）贏得了聯邦眾議院第3任期。

在密蘇里州，柯瑞．布希（Cori Bush）成為該州首位前進國會的非裔女性。

德拉瓦州、佛蒙特州，則都選出了首位公開跨性別身分的議員。

30歲的麥布萊德（Sarah McBride）在德拉瓦州參議會第一選區囊括86%選票，成為該州首位跨性別參議員。她也是美國首位公開跨性別身分的州議員、美國地位最高的跨性別官員。

在更北部一點的佛蒙特州，26歲的史莫爾（Taylor Small）則成為這一州首位跨性別的州眾議會議員，她在兩個選區分別獲得43%和41%支持。

© 2020 AFP