美國大選結果有利振興方案 亞股全線勁揚

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（法新社香港5日電） 美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）逐步接近確定當選，加上投資人寄望美國國會很快將通過經濟亟需的新一份振興方案，亞洲股市今天收盤全線勁揚。

儘管尋求連任的美國總統川普宣稱，3日舉行的總統大選舞弊，並召來律師要求停止計票；但投資人未因此受影響，反而由於民主黨未能橫掃國會席次而受到激勵。國會若由民主黨完全掌控，很可能將出現加稅和監管措施。

美國雖還有一些關鍵州的開票結果拉鋸，但曾任副總統的拜登表示，他有信心會是贏家。美股三大指數昨天收盤應聲大漲，以科技股為重的那斯達克指數漲幅近4%，主要因蘋果（Apple）和臉書（Facebook）等科技業巨擘賣壓紓解股價反彈。

隨着美國議員陸續返回工作崗位，聯邦參議院共和黨籍領袖麥康奈（Mitch McConnel）點燃紓困案即將有解希望。他說：「我們需要再一份紓困案。期待阻礙達成新紓困案的選舉熱情將在選後消退，…我們有必要在年底前完成這件事。」

萬達（OANDA）分析師海利（Jeffrey Halley）指出，金融市場依舊樂觀看待美國大選結果，關注焦點不再是規模數兆美元的財政振興措施，而是聯邦準備理事會（Fed）是否將分擔紓困責任、祭出更多貨幣刺激政策。

香港股市今天大漲3.3%，收在16周以來最高點；曼谷和雅加達股市收盤漲幅也超過3%。首爾、新加坡、馬尼拉和吉隆坡股市全數收高逾2%，上海和雪梨股市皆收漲1.3%，台北和威靈頓股市也雙雙收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP