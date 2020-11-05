美總統大選白宮誰主 握於這些關鍵州

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（法新社華盛頓4日電） 美國總統大選計票持續進行，民主黨候選人拜登與總統川普的票數仍呈拉鋸，最中結果這兩天將取決於剩下的3到4個關鍵州。

拜登在宣稱拿下威斯康辛與密西根兩大搖擺州後，以264張選舉人票領先川普214張，誰能邁過當選總統所需的270張選舉人票門檻，端視內華達州、亞利桑那州、賓夕法尼亞州、喬治亞州、北卡羅來納州等地的開票結果。

● 喬治亞州（16張選舉人票）

川普得票以49.9%比48.9領先拜登。喬治亞州已完成95%的計票，但仍有很多來自亞特蘭大都會區與其他人口稠密郡、較可能支持拜登的票待開出，州務卿表示預期要到4日結束前才能完成所有計票，拜登要在剩餘未開出選票里囊括約6成才能逆轉，也有難度。

● 內華達州（6張選舉人票）

拜登49.3%比48.7%領先川普。內華達州已完成86%計票，雖然拜登只領先不到8000票，但所有投票日當天的選票已計完，只剩有利民主黨的郵寄選票與臨時選票待計；選務官員說，4日稍晚就能有「可觀的更新」。

● 北卡羅來納州（15張選舉人票）

川普50.1%比48.7%領先拜登。北卡已完成95%的計票，拜登需在所剩選票里包辦約2/3才有機會翻轉，難度較大。

● 賓夕法尼亞州（20張選舉人票）

川普51.4%比47.4%領先拜登。賓州已完成86%的計票，紐時的分析發現，剩餘選票似有利拜登，包括費城等選票佔比相對較大的人口稠密地區的選票還沒開出，而拜登在費城領先50個百分點，阿勒格尼（Allegheny）與匹茲堡等地拜登也領先10個百分點，但仍有幾十個挺川的小郡，票也沒開完。

拜登需在所剩選票里贏超過2/3才能翻轉，官員預估可能要6日前才能開完票。

© 2020 AFP