英國第2波防疫封鎖 更多民眾質疑

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（法新社倫敦5日電） 喝下這最後一杯、在快要打烊的商店前排隊，或是趕着封鎖前最後一次理髮，英格蘭5600萬人今天起進入第二波防疫管制，比起第一輪封鎖，有更多人質疑這嚴格的政策。

相關方面嚴峻警告，醫院可能很快就會超過負荷，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例即將達到6個月新高，英國首相強生（Boris Johnson）因而放棄最近實施的區域性局部管制，宣布英格蘭全面性封鎖。

民調顯示，民眾大致上支持在家禁足政策，但封鎖令對經濟造成衝擊以及對心理健康的影響，各界疑慮逐漸升高。

32位保守黨國會議員4日投票反對相關管制措施，這些議員雖佔少數，但也有相當數量。

今年3月明媚春季時，英國進入第一波封鎖，曾經獲得強大支持，但隨着拖長到冬季，民眾生計也愈來愈繃緊，遵守防疫管制的意願跟着削弱。

由倫敦國王學院（King's College London）對6000多名成人所作最新研究發現，有1/4受訪者認為，在第一波疫情時，他們已經感染2019冠狀病毒疾病。感染率遠高於政府科學家的估計。

許多人在研究中陳述，他們已因此具有免疫力，可以不遵守封鎖規定。

© 2020 AFP