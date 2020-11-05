防疫情捲土重來 中國禁英國和比利時非公民旅客入境

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社北京5日電） 為防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情捲土重來，中國祭出新的旅遊禁令，禁止歐洲重災區英國和比利時的非中國公民入境。

中國湖北省武漢市去年底首先傳出疫情，但在北京當局祭出嚴格旅行限制，並對所有入境旅客實施嚴格的衛生防疫措施，中國疫情大致已獲控制。

新型冠狀病毒3月肆虐全球之際，中國關閉國界，禁止所有外國人士入境。

隨着國內疫情趨緩，中國逐步放寬防疫限制，允許滯留海外者在取得大使館特別許可、且檢測結果呈陰性的情況下返國，入境後須隔離兩周。

隨着時序進入秋冬，歐洲疫情再拉警報，中國駐英國大使館說，北京當局「決定暫時禁止非中國公民入境」。

中國大使館說：「鑒於當前疫情形勢，暫時禁止非中國公民入境是必要的臨時措施。」

中國駐比利時大使館網站也公布類似禁令，作為「應對當前大流行的最後手段」。

中國外交部並未立即回覆置評要求。

英國是全球疫情最嚴重的國家之一，迄今累計超過百萬確診病例、近4萬8000人病故，目前已二度封城，以遏止疫情持續擴散。

比利時則是全球人均確診數最高的國家，上周也已重啟全國封鎖隔離措施。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP