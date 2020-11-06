世衛大會下周召開 籲邀請台灣參與呼聲再起

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（法新社日內瓦6日電） 世界衛生組織（WHO）預定下周召開世界衛生大會（WHA），呼籲世衛邀請台灣參與的呼聲再起。外界憂心世衛將台灣拒於門外，恐損害2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫行動。

在世界上不少地區確診和死亡病例攀升下，WHO訂於9日重新召開5月被迫縮短的年度大會。

法新社報導，世衛大會預期將聚焦在國際防疫合作，但在國際防疫上一個重要的角色卻無法到場。在中國施壓下，台灣不但被拒於世衛組織門外，在其他許多國際組織也往往不得其門而入。

批評人士指出，台灣抗疫成績斐然，自疫情爆發迄今僅7死和不到600起感染病例，世衛不讓台灣參與沒有道理。

世界醫學聯合會（World Medical Association）主席蒙哥馬利（Frank Montgomery）昨天在致世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的公開信中說：「COVID-19疫情證明全世界各醫療體系合作的必要性。」

「我們認為，繼續將台灣的衛生代表排除在外，不得參與世衛大會，不但是懷疑台灣的真誠善意，也會產生反效果。」

台灣駐日內瓦辦事處處長王良玉上周告訴法新社：「講到疫情，我們承受不起防疫空白，但現在就有一大空白。」

世衛秘書長譚德塞過去曾表示，台灣的參與只能由成員國在「相關政府」的同意下決定，這裡的相關政府指的是北京。

不過王良玉表示，世衛本身就有權邀請台灣以觀察員身分與會。

路透社報導，美國駐日內瓦代表團今天發表聲明，呼籲譚德塞邀請台灣參與下周舉行的世界衛生大會。

聲明中說：「我們鼓勵世衛組織擴大努力，以使台灣能進一步與該組織進行重要的合作協調，這（邀請參加）將是朝這個方向邁出的必要一步。」

美國曾強力批評，世衛和譚德塞在處理疫情時，過於向中國靠攏，因此打算退出世衛。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）

© 2020 AFP