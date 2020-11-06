全球逾4870萬例染疫確診 至少123.5萬人病故

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（法新社巴黎6日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少123萬5148人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少4870萬7780例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3194 萬5500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球5日通報新增8875人病歿、60萬8869起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1226死）、印度（670死）與巴西（630死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計23萬4944人病故、961萬967例確診，至少378萬1751人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬1736人喪生、561萬2319例確診）、印度（12萬4985人喪生、841萬1724例確診）、墨西哥（9萬3772人喪生、94萬9197例確診）及英國（4萬8120人喪生、112萬3197例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有108人染疫喪命；其次依序為秘魯（105人）、西班牙（82人）、巴西（76人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計40萬8735死、1148萬6896例確診；歐洲累計29萬7757死、1192萬1355例確診；美國和加拿大共計24萬5325死、986萬1752例確診。

亞洲共計17萬4945死、1087萬9300例確診；中東地區共計6萬3207死、268萬4203例確診；非洲共計4萬4238死、184萬4384例確診；大洋洲共計941死、2萬9897例確診。

© 2020 AFP