川普參院盟友攻擊美總統大選計票結果合法性

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（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普在聯邦參議院的2名盟友今天警告，若總統選舉計票結果對處境艱難的川普不利，共和黨人可能否認結果的合法性。

川普毫無根據指稱3日舉行的總統大選舞弊，已有少數共和黨人與川普立場保持距離。但共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）與葛蘭姆（Lindsey Graham）今天接連在福斯新聞網（Fox News）節目中力挺川普。

克魯茲告訴節目主持人尚漢尼提（Sean Hannity）：「總統很火大，我很火大，選民也應該感到火大。」尚漢尼提的晚間節目是川普的最愛。

克魯茲指控賓州民主黨檢察長曾下令賓州最大城費城（Philadelphia）持續計票「直到拜登勝選為止」。他的說法與事實不符。

克魯茲還表示：「我們現在就必須進去裡面。」他指的是投票所。

賓州官員表示，他們將繼續計算3日的選票，直到每一張票都計完為止。

今年因爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，引發衛生安全疑慮，賓州通訊選票因此大增。但共和黨主導的賓州州議會選前仍拒絕在投票日前開始計算已寄達的選票。

賓州最後一批計算的選票大半來自費城，預料結果對民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）有利。他只要再拿下賓州，就能入主白宮。

共和黨參議員葛蘭姆接受尚漢尼提訪問時，被問到賓州州議會是否可能拒絕承認計票結果，並將賓州選舉人票都給川普，他回答：「我認為所有選項都可以列入考慮。」

葛蘭姆3日輕鬆在南卡羅來納州勝選連任。他受訪時說：「費城選舉跟蛇一樣狡詐。他們為什麼把人擋在（投票所）外面？因為他們不想讓人們看到他們的所作所為。」（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）

© 2020 AFP