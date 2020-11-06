德警突檢若干公寓和辦公室 查維也納攻擊案

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（法新社柏林6日電） 德國警方今天表示，他們正突擊搜查若干公寓和辦公室，這些地點疑與日前在奧地利維也納中區開槍濫殺民眾的一名伊斯蘭國（IS）支持者有關。

德國聯邦刑事警察局（BKA）說，搜查地點分別位於奧斯納布呂克（Osnabrueck）、卡塞（Kassel）及平訥貝格（Pinneberg），結果4名屋主「據信未涉入攻擊案」。

但聯邦刑事警察局在推特（Twitter）寫道，這些地方可能與涉案兇手有關。

警局並表示，這次搜查行動是應奧地利當局要求而進行。

涉案兇手經指認，為20歲奧地利與北馬其頓雙重國籍者費伊祖萊（Kujtim Fejzulai）。2日傍晚他因在維也納開槍濫射造成4人死亡，而被警方擊斃。

這是奧地利數十年來第一起重大攻擊案，也是首宗歸咎於聖戰分子的案件。奧地利警方在案發後拘捕了14人。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）本周稍早報導，涉案兇手曾試圖前往敘利亞加入IS，期間他與德國伊斯蘭激進分子有所接觸。

調查線索也指向瑞士，當地檢方證實，4日曾逮捕兩名分別為18和24歲的瑞士人。他們因恐怖主義罪行，而成為刑事案件的偵辦對象。

© 2020 AFP