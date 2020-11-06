涉戰爭罪行 科索沃總統塔其辭職面臨起訴

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社海牙5日電） 科索沃總統、前游擊隊領袖塔其（Hashim Thaci）今天在荷蘭海牙（The Hague）遭到拘留；他在幾小時前辭去總統職務，面臨犯罪法庭起訴。

法官認定塔其與90年代塞爾維亞衝突有關，將他起訴後，52歲的塔其宣布下台以「維護總統節操」。塔其當年曾是叛軍科索沃解放軍（Kosovo Liberation Army ）的政治領袖。

他搭乘軍機飛往荷蘭前，在科索沃首都普里斯蒂納（Pristina）記者會上表示：「我將密切配合司法。我相信真理、和解，與我們國家及社會的未來。」

法院指出，起訴書指控塔其，以及另外3名同樣因謀殺、虐待、非法拘留、強迫失蹤及迫害等戰爭罪和違反人道罪遭到拘留的嫌疑人。

法院表示，這些人被移送到位於海牙的科索沃特別分庭（Kosovo Specialist Chambers）拘留機構，將在稍後日期首度出庭。

曾任總理的塔其2016年成為總統，長久以來始終強調自己在這場戰爭中並未犯罪。多數科索沃人民認為，這場戰爭是反抗塞爾維亞壓迫的正當解放鬥爭。

科索沃佔多數的阿爾巴尼亞族人口在1998到1999年的分離主義衝突中受害甚深。這場衝突奪走1萬3000人性命，直到北大西洋公約組織（NATO）發動轟炸行動，逼塞爾維亞部隊撤離當地，戰事才告終。

塞爾維亞軍方和警察後來遭國際戰爭法庭定罪，但目前主導科索沃政壇的許多科索沃解放軍叛軍領袖，也紛紛遭控在戰爭期間和戰後對塞爾維亞人、羅姆人（Roma）和阿爾巴尼亞反對派發動報復性攻擊。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP