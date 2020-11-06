美國大選結果尚未確定 日經指數收盤創1991年來最高

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社東京6日電） 美國民主黨總統候選人拜登在數個搖擺州勝利在望之際，總統川普在沒有確切證據下指稱他的大選勝利被竊走，東京股市日經225指數今天收盤創1991年來最高紀錄。

日經225指數上漲219.95點或0.91%，收24325.23點，創1991年11月來最高紀錄。日經225指數一周來累漲5.9%。東證股價指數今天上揚8.55點或0.52%，收1658.49點，一周來累漲5.0%。

日本東京股市今天開盤走低，回吐近期漲幅，對日圓兌美元升值做出反應。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）說：「但在美國總統大選的不確定性降低後，投資人恢復逢低買進。」

豐田汽車（Toyota）上漲0.50%，收7019日圓，因豐田將全年財測上調幾乎一倍，還說銷售和產量從疫情中迅速恢復。

本田汽車（Honda）在收盤後才公布財報，股價上揚2.51%，收2589.5日圓。本田上調全年財測，且預測目前這個會計年度凈利達3900億日圓，高於先前估計的1650億日圓。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP