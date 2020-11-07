全球疫情逾4931萬確診 至少124.3萬人病故

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（法新社巴黎7日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間7日11時（台灣7日晚間7時），全球至少124萬3513人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少4931萬6540例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3221萬5500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球5日通報新增9018人病歿、61萬768起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1149死）、法國（828死）與印度（577死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計23萬6099人病故、973萬9897例確診，至少381萬791人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬2015人喪生、563萬1181例確診）、印度（12萬5562人喪生、846萬2080例確診）、墨西哥（9萬4323人喪生、95萬5128例確診）及英國（4萬8475人喪生、114萬6484例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有110人染疫喪命；其次依序為秘魯（105人）、西班牙（83人）、巴西（76人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計41萬353死、1154萬3865例確診；歐洲累計30萬1666死、1223萬4059例確診；美國和加拿大共計24萬6524死、999萬3615例確診。

亞洲共計17萬5761死、1095萬295例確診；中東地區共計6萬3808死、270萬8942例確診；非洲共計4萬4460死、185萬5858例確診；大洋洲共計941死、2萬9910例確診。（譯者：曹宇帆）

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