郵寄選票不利川普 共和黨訴請最高院停計晚到票

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓6日電） 美國總統大選郵寄選票陸續開出，民主黨候選人拜登選情由黑翻紅，讓川普連任出現重大變數，賓州的共和黨人士今天訴請聯邦最高法院，下令停止計入該州晚到的郵寄選票。

美國有線電視新聞網（CNN）網站顯示，拜登（JoeBiden）以253張選舉人票，領先川普的213張票，如果拜登拿下賓州贏得20張選舉人票，就能超越270張門檻當選總統。

法新社報導，此時共和黨使出最後一招，訴請法院下緊急禁制令，要求凍結處理在3日選舉日後才送達賓州計票中心的郵寄選票。多數人認為那些選票有利於拜登；共和黨主張那些選票應視為不合格。

共和黨訴請法院下令賓州選舉官員扣押所有在3日後才收到的選票，且不要對那些選票有任何動作。

請願書指出，共和黨可以要求法院重新審查，有關大選前共和黨對賓州政府決定接受晚到的郵寄選票所提出的異議。

他們說：「鑒於2020年11月3日的大選結果，賓州的投票很可能決定下一任美國總統。」

「目前不確定是否所有67郡選舉委員會都會把晚到的郵寄選票分開處理。」

共和黨人數個月來一直不斷努力爭取，但賓州最終決定以11月3日郵戳為憑，只要選票是在選舉日後3天內，也就是最晚6日寄達，就會納入計票。

© 2020 AFP