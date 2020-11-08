「嘿，川普…你被開除了！」拜登支持者慶祝勝選

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（法新社華盛頓7日電） 這裡到那裡，街頭到巷尾，開心拜登當選總統的美國人今天擁上街頭，以跳舞、按鳴喇叭、唱歌的方式表達喜悅，因為經歷川普治下混亂的4年後，這一天他們等了好久好久。

歷經4天來讓人緊張萬分的計票之後，新聞報導今天宣布拜登（Joe Biden）當選時，支持者同聲歡呼，有人在白宮外對川普道「再見」，有人則到了川普出身、但非常支持民主黨的紐約，聚集川普大樓（Trump Tower）外歡慶，洛杉磯街頭也有不少人跳舞慶祝。

川普上午又發推特宣稱選舉舞弊，但那澆不熄華府人的興奮之情，駕駛人按鳴喇叭，民眾敲打鍋子，用各種方式歡慶。

24歲的軟體工程師紐金特（Jack Nugent）來到距白宮不遠處，最近才改名為「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza）的區塊，他說：「我是來這裡慶祝的。」

「我真的很高興結果是這樣，我等這一天已經等好幾年了。」

而在華府，慶祝的民眾各族裔、各年齡層都有，就和華府本身的人口組成一樣，而對那些自認遭川普邊緣化的一群人而言，這更是宣洩情感的時刻，同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）和「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等運動的旗幟在各處飄揚。

擴音機里傳出音樂聲，群眾齊聲唱着歌，還有人隨着歌聲曲調，拿川普在實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）里的名言來取笑：「嘿，川普…你被開除了！」

28歲的康崔拉斯（Rafael Contreras）表示：「我是委內瑞拉人，但我住在這裡10年了，所以這對我意義重大。」

「我想，這是這個國家有更好未來的希望，對過去4年來認為自己不受歡迎、覺得被這個國家拒於門外的移民而言，更是如此。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP