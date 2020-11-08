墨西哥總統：現在恭喜拜登還太早

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（法新社墨西哥市7日電） 正當許多國家相繼祝賀美國民主黨候選人拜登勝選之際，墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天說，現在恭喜拜登還太早，等美國大選「所有法律問題」都解決了之後再說。

羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）告訴記者：「我們不想太輕率。我們不要輕易採取行動，我們必須尊重人民的自決和權利。」

他說：「我們與兩位候選人關係都很良好。」

羅培茲歐布拉多說：「 川普總統一直非常尊重我們，我們達成了很棒的協議。他從未乾預且尊重我們，我們很感謝他。」

美國媒體紛紛宣布拜登（Joe Biden）成為白宮新主人，川普競選連任陣營已表明川普將拒絕讓步，並誓言將提出法律訴訟，要翻轉選舉結果。

共和黨籍的現任總統川普在2016年競選活動中，替墨西哥移民貼上了「強暴犯」和毒販的標籤，還矢言要在美墨邊界築高牆，引發眾怒。

儘管如此，羅培茲歐布拉多仍與川普維持友好關係，更在今年7月的上任後首次海外出訪行程訪問華府。

除了羅培茲歐布拉多，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）至今也對拜登勝選的結果保持沉默，與他國領袖紛紛送上祝賀形成強烈對比。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP